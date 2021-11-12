Bakan Kasapoğlu sözünü tuttu minik Hamza'yla buluştu

MANİSA (İHA) - Manisa'da bir buçuk yıl önce sosyal medyadan Manisa'ya kaykay pisti çağrısında bulunan minik Hamza Yılmaz'a 'Manisa'ya geldiğimde seninle bir çay içelim' diyerek videosunu paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu verdiği sözü tutarak minik Hamza ile buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu bir dizi ziyaret ve açılışlar için geldiği Manisa'da temaslarına devam ediyor. Bakan Kasapoğlu'nu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyareti sırasında bir buçuk yıl önce sosyal medyadan mesajlaştığı 6 yaşındaki kaykaycı Hamza Yılmaz da karşılayanlar arasında yer aldı. Minik Hamza ile yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu Hamza ile bir süre sohbet ettikten sonra çeşitli hediyeler vererek temaslarına devam etti.

Kaykayı ile Bakan Kasapoğlu'nun karşılamaya gelen 6 yaşındaki Hamza Yılmaz, "Çok heyecanlıyım. Bakan şimdi bana kaykay pisti yaptıracakmış çok mutlu oldum" derken Hamza'nın annesi Rabia Yılmaz ise şunları söyledi: "Gerçekten de çok güzel bir duygu kendisini görmek. Hamza'ya söz vermişti geldiğimde seni göreceğim diye kendisini gördük. Hamza çok mutlu oldu kaykay parkının da yapılacağını söyledi. İnşallah güzel bir kaykay parkı yapılır. Hamza için bütün gençlerimiz için güzel olur. Kendisiyle bir buçuk yıl önce sosyal medya üzerinden kaykay parkı yapılması için iletişime geçmiştik. Kendisi de bize 'Manisa'ya geldiğimde Hamza seninle görüşeceğim' demişti. Bakanımız sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sözünü tuttu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Kaykay parkı yapılırsa çok daha mutlu oluruz." - MANİSA