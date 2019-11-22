Bakan Kasapoğlu, Slovenya'da Karma Ekonomik Komisyon toplantısına katıldı

22.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:38

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Slovenya'da düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katıldı.

Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyon 8. Dönem Toplantısı, Bakan Kasapoğlu ile Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar eş başkanlığında Slovenya'da düzenlendi.

Toplantının ardından iki ülke arasında ticari, enerji, ulaştırma, çevre ve şehircilik, kültür, turizm, bilim, sanayi ve teknoloji, gençlik ve spor ve sağlık alanlarında işbirliği protokolü imzalandı.

Bakan Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı vesilesiyle Slovenya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KEK toplantıları sayesinde spor alanındaki işbirliğinde ilerleme fırsatını yakaladıklarını belirterek, "Bu fırsat bizim için çok değerli. İmzaladığımız anlaşma çerçevesinde spor alanında tecrübe paylaşımı, federasyonlar arasındaki işbirliği, karşılıklı spor tesislerinin kullanılması konuları var. Bu sayede sporda elde edeceğimiz sonuçların, bu işbirliğinden son derece olumlu etkileneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde spor alanında tesisleşmeye çok önem veriyoruz"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de sportif tesisleşme anlamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devrim niteliğinde bir atılım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Slovenya'nın başarılı olduğu kayak branşında iki ülke federasyonları arasında var olan işbirliğini daha da ileriye taşımak istediklerini belirten Kasapoğlu, "Ziyaretimiz çerçevesinde Slovenya'nın kayak branşında en iyiler arasında olmasının önemli nedenlerinden biri olan tesis altyapısını da yerinde göreceğiz. Bizler de ülkemizde spor alanında tesisleşmeye çok önem veriyoruz." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da sporcu geçmişi sayesinde, spor yatırımlarına ve özellikle niteliğe üst düzeyde önem veriyoruz. Sporu ülkemizin her noktasına yayma vizyonu çerçevesinde, 37 adet yeni stadyum, bunun yanı sıra yüzme havuzlarından, tenis kortlarına kadar birçok spor tesisi inşa etmiş bulunmaktayız. Ayrıca Bakanlık olarak 60'tan fazla spor branşını bütün imkanlarımızla desteklediğimizi de ifade etmek istiyorum."

Konuşmasında spor turizmi konusuna değinen Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bu imkan ve projeleri yerinde ve zamanında kullanarak işbirliğimizi daha da ileriye taşımak bizlerin sorumluluğundadır. Ayrıca spor alanında bizim için yeni bir başlık olan spor turizmi konusu var. Bakanlığımızda ilk defa bu konuda bir atılım gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Antalya'da bir çalıştay düzenledik. Bütün ulusal paydaşları bir araya getirdiğimiz bu çalıştayda, spor turizmi alanında ülkemiz nasıl daha ileriye gidebilir, ülkemizin mevcut potansiyeli bu konuda nasıl daha verimli kullanılabilir? Konularını tartıştık. Gelecek yıl nisan ayında yine Antalya'da hem turizm, hem de spor sektöründen temsilcilerin bir araya geleceği bir Hestourex Fuarı düzenlenecek."

Türkiye'nin ev sahipliği

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin hem coğrafi yapısı, hem de iklim özellikleri nedeniyle spor turizmine son derece elverişli bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 2019 yılında birçok önemli uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl içinde Kadınlar Voleybol Şampiyonası, Dünya Ralli Şampiyonası, Futbolda Süper Kupa Finali, Dünya Motokros Şampiyonası gibi birçok üst düzey organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptık. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali de yine bildiğiniz gibi İstanbul'da oynanacak. Bütün branşlarda, en üst düzey etkinlikleri gerçekleştirme anlamında gayret içerisindeyiz ve bu organizasyonların tamamını başarılı bir şekilde gerçekleştireceğimize yönelik yüksek bir motivasyona sahibiz."

Gençler için çalışmalar

Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak gençlik alanında önemli çalışmalara imza atıyoruz." dedi.

Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün imzaladığımız protokol kapsamında Slovenya ile gençlik alanında işbirliği içerisinde olacağız. Bu vesileyle, gençlerimizin karşılıklı gençlik değişimleri ve gençlik projeleri aracılığıyla bir araya gelmelerinden memnuniyet duyacağımızı da ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerimizin çoğunda 300'den fazla sayıda gençlik merkezimiz bulunuyor. Bu merkezler aracılığıyla gençleri geleceğe hazırlayan, kültür, sanat, bilim gibi birçok alanda tematik projeler uygulama şansını bulabiliyoruz."

Konuşmasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2019 yılını 'Gönüllük Yılı' ilan ettiklerini de hatırlatan Kasapoğlu, "Gençlik merkezlerimizde özellikle gönüllülük aktivitelerine ağırlık veriyoruz. Gönüllülük temalı gençlik değişimlerine Bakanlığımızın memnuniyetle ev sahipliği yapacağını da bu vesileyle vurgulamak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA