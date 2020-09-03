Bakan Kasapoğlu, Sivas'ta Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti
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Bakan Kasapoğlu, Sivas'ta Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, Sivas'ta Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti
03.09.2020 20:19 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:38

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti.

İlk olarak Vali Ayhan'ı makamında ziyaret eden Kasapoğlu, şehirde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayhan, ziyarette Kasapoğlu'na tablo hediye etti.

Daha sonra AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Buluşması" toplantısına katılan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Sivas'ta olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinin yeni bazı şartları beraberinde getirdiğini belirten Kasapoğlu, "Bizler şartlar ne olursa olsun birlikte yol yürümeye, el ele vererek omuz omuza yürümeye, bu davaya, insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde 18 yılda ülkemizin nereden nereye geldiğini, illerimizin, ilçelerimizin ne aşamalar katettiğini biliyorsunuz." dedi.

Felsefelerinin ve inançlarının "durmak yok yola devam" anlayışı olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Kim ne derse desin, bizler el ele vereceğiz. Birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, birbirimize olan sevgimizden merhametimizden taviz vermeksizin yarınlara yürüyeceğiz. Amacımız bu şanlı bayrağı ilelebet payidar kılmak. Her geçen gün daha da yükseklerde dalgalandırarak bu şanlı bayrağı gençlerimizin omuzunda yükseltmek. Bunun için bugün burada sizlerle birlikteyiz. Sivas'ın spor anlamında geldiği bu nokta bizleri mutlu ediyor."

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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