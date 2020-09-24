Bakan Kasapoğlu selden zarar gören Dereli ilçesini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun ziyareti kapsamında 22 Ağustos'taki selde büyük zarar gören Dereli ilçesini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun ziyareti kapsamında 22 Ağustos'taki selde büyük zarar gören Dereli ilçesini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, yaşanan sel afetinin ardından ilçedeki esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret esnasında Bakan Kasapoğlu, çocuklara kitap, satranç ve top hediye etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı