Bakan Kasapoğlu: "Şanlı tarihimizle ak bir tarihe sahibiz, bunu kimse lekeleyemez"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Şanlı tarihimizle ak bir tarihe sahibiz, bunu kimse lekeleyemez." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Şanlı tarihimizle ak bir tarihe sahibiz, bunu kimse lekeleyemez." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda Kütahya Valisi Ali Çelik, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Kütahya heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı.

Bir ay önceki ziyaretinde istişareler neticesinde ortak akılla Kütahya için aldıkları yatırım kararlarını imzalayacaklarını belirten Kasapoğlu, "Kütahya öncü şehir, kuruluşun, kurtuluşun şehri, güçlü yarınlar için yürüyüşümüzde istikbalimiz adına da gençleriyle değerli halkıyla ümit veren ve ülkemizin bugüne kadar milli irade noktasında en güçlü şekilde yanında olan şehirlerimizden bir tanesi." diye konuştu.

Kütahya'ya hizmetin, 81 vilayete olduğu gibi bir onur vesilesi olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve spor yatırımlarında Kütahya'yı farklı bir boyuta taşıyoruz. Elbette bugünkü yatırımlarımız çok değerli ama ondan sonra da tüm Kütahya'nın sporun tüm branşları için yanında olmaya, tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Kütahya ziyaretinde önemli yatırımların açılışlarını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Emek'teki yurdumuz, hakikaten yurt kapasitemiz, konforumuz apayrı bir boyuta geldi. Emek'teki yurdumuzu sizlerle birlikte hizmete aldık. Tavşanlı'daki gençlik merkezimiz, çok farklı güzel bir eseri Tavşanlı'ya kazandırdık, birlikte açtık ve yine spor salonumuzu pek çok branşın faaliyette bulunabileceği çok hoş bir eser olarak hizmete açtık. Kütahya'mızın TOKİ bölgesindeki yarı olimpik havuzumuz, en yeni havuzlarımızdan biri olarak hizmete açıldı."

Kasapoğlu, Kütahya'da tüm yöneticilerle teşkilatlarla bir araya geldiklerini ve köylerine mahallelerine varana kadar yapılabilecek yatırımları değerlendirdiklerini söyledi.

"Sporcularımız Avrupa şampiyonalarında pek çok branşta bizleri gururlandırdı"

Kütahya'ya yapılan ve yapılacak olan bu yatırımlarda neler olduğuna ilişkin de Bakan Kasapoğlu, "Spor salonları, gençlik merkezleri, merkez ve ilçelerde 80'e yakın semt sahaları, tenis kortları, havuzlar var. Gediz'de gençlik kampımız var; tüm Türkiye'ye hitap edecek şekilde ve hakikaten kış sporlarında farklı bir boyuta taşıyacak teleferik sistemimiz; Murat Dağı'ndaki yeni projemiz ve bununla birlikte pek çok projemiz inşallah en kısa zamanda el birliğiyle bunları Kütahya'mıza kazandıracağız." şeklinde konuştu.

Bu hizmetlerin tüm Kütahya sathına kazandırılacağını ve sonrasında da bu tesisleri tüm vatandaşlar tarafından 7/24 kullanılacağı şekliyle hizmete sunmanın da kendileri için bir görev olduğunu kaydeden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm dünya zor bir süreci yaşıyor, pandemi en gelişmiş olduğunu iddia eden ülkeleri dahi derinden sarsan bir sonucu bizlere gösterdi. Hamdolsun ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en güzel süreç yönetimlerinden birini gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki 17 günlük kapanma sürecini de tüm Türkiye olarak başarılı bir şekilde atlattıktan sonra, inanıyorum ki yarınlara olan yürüyüşümüze daha hızlı ve geçen zamanı da telafi ederek devam edeceğiz. Zira pandemiyi fırsata dönüştürme noktasında tüm Türkiye olarak büyük bir gayret gösterdik. Sporcularımız Avrupa şampiyonalarında pek çok branşta bizleri gururlandırdı. Çok ciddi bir sportif başarı potansiyelimiz oluştu. Bunun öncü müjdelerini hep birlikte yaşıyoruz."

"Şanlı tarihimizle ak bir tarihe sahibiz, bunu kimse lekeleyemez"

Kasapoğlu, Kütahya'ya yapılan yatırımlar ve çalışmalarla ay-yıldızlı şanlı bayrağı gururla dalgalandıracak yarınların şampiyon sporcularının birlikte yetiştirileceğini söyledi.

Sporcuların dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi gururla temsil ettiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Önceki yıllarda yarışacak sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün tüm dünyaya mal olmuş, dünya tarafından tanınan sporcularımız hamdolsun ki var. İşte gayretimiz bu yönde, bugünkü tesis yatırımlarımız yine bu çerçevede. Sadece birkaç branş değil pek çok branşa hitap edecek çalışmalarımız var. Ortak aklı, bu birliği, bu sinerjiyi sağlamak apayrı bir önem, hamdolsun bizler bu güzel beraberlikle inanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de her engeli bir bir bertaraf edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi başka yerlere çekmek isteyenlerin bu emellerine ulaşamayacaklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları dile getirdi:

"Şanlı tarihimizle ak bir tarihe sahibiz, bunu kimse lekeleyemez, Allah'a şükürler olsun. Ecdadımız, asaletiyle, adaletiyle dünyaya meydan okumuş bir ecdat, ecdadımızın izinden yine adaletimizle, merhametimizle yarınlara yürümeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Türkiye'nin 2023 vizyonu, 2053 ve 2071 vizyonu yine gençlerimizin omzunda yükselerek devam edecek. Bu çerçevede Cumhur İttifakı'mız Kütahya'nın en güzel örneklerinden bir tanesi. Cumhur İttifakı'mızla inşallah hem 2023 hem sonrası inanıyorum ki her alanda güçlü Türkiye; sanayisiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, sağlıyla, ulaştırmasıyla her alanda olduğu gibi gençleriyle ve spor geleceğiyle de çok çok daha güçlü olacak."

Kütahya heyeti de konuşmalarında Bakan Kasapoğlu'na yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak