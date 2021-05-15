Bakan Kasapoğlu, şampiyon Beşiktaş'ı kutladı
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Bakan Kasapoğlu, şampiyon Beşiktaş'ı kutladı

Bakan Kasapoğlu, şampiyon Beşiktaş'ı kutladı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig 2020-2021 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından yarışı şampiyon olarak göğüsleyen Beşiktaş Jimnastik Kulübünü kutluyorum. Üç güzide kulübümüzün Süper Lig'in son haftasına kadar sürdürdüğü zirve mücadelesinde kazanan Türk futbolu oldu. Bu çetin mücadele sonucunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere yönetimi ve siyah-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'a başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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