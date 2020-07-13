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Bakan Kasapoğlu: "Salgında 75 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık"

Bakan Kasapoğlu: "Salgında 75 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık" Edirne ziyareti sonrasında Tekirdağ'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapımı devam eden yurtları gezerek, gençlerle gece sohbetine katıldı.

13.07.2020 01:11 | Son Güncelleme: 13.07.2020 01:16

Bakan Kasapoğlu: "Salgında 75 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık"

TEKİRDAĞ - Edirne ziyareti sonrasında Tekirdağ'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapımı devam eden yurtları gezerek, gençlerle gece sohbetine katıldı.

Edirne'de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bir sonraki durağı yine Trakya'nın bir kenti olan Tekirdağ oldu. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde yapımı devam edip son rütuşları yapılan yeni öğrenci yurduna gelen Bakan Kasapoğlu'nu Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin ve çok sayıda yetkili karşıladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurdundan bir süre incelemede bulunduktan sonra Süleymanpaşa sahilinde bekleyen gençlerle buluştu. Bakan Kasapoğlu gençlerle bir süre sohbet ederek, gençlerin sıkıntılarını dinledi.

"700 bine yakın yurt kapasitemiz var"

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Yatırım hamlemiz hızla devam ediyor. Bir yandan mevcut yatırımları tamamlarken bir yandan da yeni yatırımlara başlıyoruz. Şimdiden Tekirdağ'ımıza, ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz yurt yatırımları, özellikle son salgın sürecinde gücünü gösteren en önemli sembollerden biriydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda muhteşem kapasiteli hakikaten her yönüyle otellerle rekabet edebilecek, en güçlü şekilde bu rekabeti ortaya koyan yurtlarımızla donattık. 180 bin yurt kapasitesinden şuan 700 bine yakın yurt kapasitemiz var. Bu kapasiteyi her geçen gün hızlı bir şekilde artırıyoruz" dedi.

"75 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık"

Bakan Kasapoğlu gençlerle bir araya geldiği etkinlikte de yaptığı açıklamasında, "Pandemi sürecinde dünyanın dört bir yanından gelen 75 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık. Dünyanın dört bir yanında okuyan öğrencilerimiz karantina sürecinde yurtlarımızda kaldılar. Şaşkınlıklarını her ortamda ifade ettiler.Çok güzel geri dönüşler aldık. O dünyanın en gelişmiş olduğunu bildiğimiz, öyle olduğu ifade edilen ülkelerin üniversitelerinde yurtlarda kalan arkadaşlarımız ülkemizin yurtlarıyla o ülkelerinin yurtları arasında mukayese bile kabul edilemez. O kadar konforlu, o kadar güzel yurtlara sahibiz gurur duyduk diyorlar" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, gençlerin sorularını cevapladıktan sonra kentten ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu: 'Salgında 75 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık'

Kaynak: İHA

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