Bakan Kasapoğlu: "Saat 19.19'da Türkiye'nin randevusu var"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kasapoğlu: "Saat 19.19'da Türkiye'nin randevusu var"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saat 19.19'da balkonlardan okunacak İstiklal Marşı coşkusuna Ankara'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nden katılacağını söyledi.

Bakan Kasapoğlu:
19.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:30

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saat 19.19'da balkonlardan okunacak İstiklal Marşı coşkusuna Ankara'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nden katılacağını söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, evlerden de olsa coşkuyla kutlanmaya devam edilirken, saat 19.19'da ise tüm Türkiye balkonlarından İstiklal Marşı'nı okuyacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Saat 19.19'da Türkiye'nin randevusu var. Ben de milli sporcularımızla birlikte İstiklal Marşımızı okumak için Ankara'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezimizde olacağım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Ilısu Barajı açılışında konuşan Erdoğan: Kendi halkına silah çekenlere en güzel cevap bu eserdir Haber
Ilısu Barajı açılışında konuşan Erdoğan: Kendi halkına silah çekenlere en güzel cevap bu eserdir
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Sinem Kobal Burcu Esmersoy
Spor Neymar Ali Koç Hasan Şaş Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu: "Saat 19.19'da Türkiye'nin randevusu var" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 17:30:58. #1.15#
title