Bakan Kasapoğlu, Rize'nin doğal güzelliklerini fotoğrafladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rize'nin doğal güzelliklerini fotoğrafladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rize'nin doğal güzelliklerini fotoğrafladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın Rize seyahatine eşlik eden Bakan Kasapoğlu, Karadeniz'in eşsiz doğasını da gezdi. Gezisi sırasında fotoğraf makinasını eline alan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rize'nin doğal güzelliklerini de görüntüledi.

Bakan Kasapoğlu'nun çektiği fotoğraflara Karadeniz'in dereleri, yaylaları, köy evleri, yeşil ormanları ile bulutlu mavi gökyüzü yansıdı.

Kaynak: AA