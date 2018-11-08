Bakan Kasapoğlu: "Reisimizin 1994'te Başlattığı Bu Yürüyüşü 2019 Mart'ında Taçlandıracağız"

Kendilerini yoğun bir seçim sürecinin beklediğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Reisimizin 1994'te başlattığı bu yürüyüşü inşallah 2019 Mart'ında daha ilerilere, hep birlikte sizlerin gayretleriyle omuz omuza yürüyerek, koşarak, çalışarak taçlandıracağız" dedi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Elazığ İl Danışma Meclisi Toplantısına da katıldı. Bakan Kasapoğlu, kentte yürütülen çalışmalar ve yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.

İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ni inşa ettiklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu çok önemli bir merkez. Sadece Elazığ için değil, bölge için önemli. Bu konuda Elazığ'ı seçtik. Bu konuda katkısı olan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu merkezi en kısa zamanda hizmete açacağız. Amacımız dünyaya meydan okuyabilecek kadar donanımlı bir gençliğin yetişmesine bu gençlik merkezi aracılığıyla katkı sağlamak. En kısa zamanda diğer gençlik merkezlerimizle birlikte koordineli bir şekilde hizmet gösterecek. Gençliğimizi ve geleceğimizi sahiplenecek bu merkezin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Zafere ulaşacağımızdan eminiz"

Önlerinde yerel seçimlerin olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız 1994'te İstanbul'dan kutlu bir yolculuğa çıktı. Bu zaferle bugünlere kapı aralandı. Reisimizin 1994'te başlattığı bu yürüyüşü inşallah 2019 Mart'ında daha ilerilere, hep birlikte, sizlerin gayretleri ile omuz omuza yürüyerek, koşarak, çalışarak taçlandıracağız. Bu yürüyüşü taçlandırma da en büyük görev, siz gençlere ve değerli teşkilat mensuplarımıza, kadınlara ve beyefendilere düşüyor. Bu seferde inşallah zafere ulaşacağımızdan Allah'ın izni ile eminiz. Bizler bakanlık olarak sizlerin her daim yanındayız. Tüm imkanlarımızla Elazığ halkımızın, gençliğimizin ve herkesin hizmete ulaşması, spora erişmesi noktasında tüm imkanlarımızı da ortaya koyuyoruz. Koymaya da devam edeceğiz. Yoğun seçim süreci bizi bekliyor. Bu konudaki enerjiniz bugün bizi çok heyecanlandırdı. İnşallah bu yolda herkese kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu daha sonra İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi inşaatını ve Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonunu yerinde inceledi. Kasapoğlu son olarak kampüste üniversiteli öğrencileriyle de bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaretlerde Bakan Kasapoğlu'na, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve diğer protokol üyeleri eşlik etti. - ELAZIĞ