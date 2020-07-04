Bakan Kasapoğlu, patlama alanında incelemelerde bulundu Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölenlerin cenazesine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, cenazenin ardından patlama alanında incelemelerde bulundu.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölenlerin cenazesine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, cenazenin ardından patlama alanında incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında patlama alanında oluşan dev çukurlar görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada kayıp olan 3 işçiyi arama çalışmaları sürüyor. Patlamada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da törenin ardından fabrika alanına giderek incelemelerde bulundu. Patlamanın şiddetiyle harabeye dönen fabrika alanına gelen Bakan Kasaopoğlu, arama kurtarma ekipleri ve kriminal inceleme ekiplerinden bilgi aldı. Meydana gelen ilk patlamanın yaşandığı ve 10 metre derinliğinde, 50 metre genişliğinde çukur oluşan depolama alanını da inceleyen Bakan Kasapoğlu, alanda bulunan ekiplere kolaylıklar diledi. Bakan Kasapoğlu incelemenin ardından açıklama yapmadan alandan helikopter ile ayrıldı.

Öte yandan, fabrika alanında enkaz kaldırma çalışmalarına ara verilirken kayıp işçilerin bulunması için ise çalışmalar sürüyor. Jandarma kriminal inceleme ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü alanda bulunan bina ve araçlardaki hasarlar ise patlamanın şiddetini yansıttı. Fabrika alanında işçileri taşıdığı öğrenilen park halindeki araçlarda patlamanın şiddetiyle büyük hasar oluştuğu görüldü. Park halindeki araçların bazılarının camları patlarken bazıları ise kullanılamaz hale geldi.

(Gürcan Yılmaz - Orkun Kaya - Ali Yıldız/İHA)

Kaynak: İHA