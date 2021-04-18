Bakan Kasapoğlu, Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nı kutladı
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Bakan Kasapoğlu, Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nı kutladı

Bakan Kasapoğlu, Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nı kutladı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Serisi'nin İtalya etabında 14 madalya kazanan Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Serisi'nin İtalya etabında 14 madalya kazanan Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nı tebrik etti.

Kasapoğlu, mesajında İtalya'nın Udine kentindeki Lignano Sabbiadoro'da düzenlenen organizasyonda, 5'i altın, 7'si gümüş, 2'si bronz toplam 14 madalya kazanan milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Elif İldem, Beytullah Eroğlu ve Koral Berkin'i kutladı.

Milli sporcuların başarılarının devamını dileyen Kasapoğlu, "Dünyanın neresinde olursa olsun ay-yıldızı gururla taşıyıp onurlandıran genç kardeşlerimi alınlarından öpüyor, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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