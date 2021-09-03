Bakan Kasapoğlu, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı
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Bakan Kasapoğlu, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı

Anadolu Ajansı / Şevki Yaşacan - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen finalde ABD'yi 9-2 yenen milli takım, üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu elde etti.

Müsabakayı yerinden takip eden Bakan Kasapoğlu, şampiyonluğun ardından milli sporcularla bir araya geldi.

Kasapoğlu, mutluluklarını paylaştığı milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı
Bakan Kasapoğlu, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı
Bakan Kasapoğlu, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı
Bakan Kasapoğlu, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şevki Yaşacan

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