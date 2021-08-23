Bakan Kasapoğlu, Paraguay Ulusal Spor Bakanı Morales ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paraguay Ulusal Spor Bakanı Irma Fatima Agüero Morales ile makamında bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paraguay Ulusal Spor Bakanı Irma Fatima Agüero Morales ile makamında bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkez binada gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki gençlik ve spor alanındaki ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla mutabakat metni imzalandı.

Bakan Kasapoğlu, mevkidaşı Morales'i Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin iki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerinin, bilgi ve tecrübe paylaşımlarının önemini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu