Bakan Kasapoğlu: 'Pandemi sürecinde 75 bin vatandaşı yurtlarda ağırladık'



BAKAN KASAPOĞLU TEKİRDAĞ'DA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bölgede yaptığı ziyaretler kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesinin ardından Tekirdağ ve Malkara ilçesine giderek burada bakanlığın yatırınmlarını inceledi. Pandemi sürecinde dünyanın dört bir yanından gelen 75 bin vatandaşı yurtlarda ağırladıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Dünyanın dört bir yanında okuyan öğrencilerimiz karantina sürecinde yurtlarımızda kaldılar. Şaşkınlıklarını her ortamda ifade ettiler. Çok güzel geri dönüşler aldık. 'O kadar konforlu, o kadar güzel yurtlara sahibiz gurur duyduk' diyorlar" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Keşan'daki ziyaretlerinin ardından karayolu ile Tekirdağ'a geldi. Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesinde inşaatı devam eden Kredi Yurtlar Kurumu binasında incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu'na ziyarette Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan eşlik etti. Kasapoğlu ziyaretinde yaptığı açıklamada, AK Parti döneminde Türkiye'deki yurtların kapasitesindeki artışa dikkat çekerek, özellikle pandemi sürecinde önemini gördüklerini söyledi.

'AMACIMIZ BU ÜLKEYİ YARINLARA ÇOK DAHA GÜÇLÜ TAŞIMAK'

Bakanlıkça yürütülen projelerden en önemli olanlarının koronavirüs salgını dönemimde önemi iyice hissedilen yurt yatırımları olduğu ifade eden Kasapoğlu, "Yurtların inşaası özellikle salgın sürecinde gücünü gösteren en önemli sembollerden biriydi. Ülkenin dört bir yanını son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muhteşem kapasiteli, konforuyla otellerle rekabet edebilecek en güçlü şekilde bu rekabeti ortaya koyabilen yurtlarımızla donattık. Buna da devam ediyoruz. 180 bin yurt kapasitesinden şu an 700 bine yakın yurt kapasitemiz var. Bu kapasiteyi her geçen gün artırıyoruz. Amacımız gençlerimizin bugünlerini yarınlarını en güzel şekilde değerlendirmeleri ve yarına çok daha güçlü bir şekilde hazırlanmaları. Süleymanpaşa ilçesinde yurt inşaatı bir ay içerisinde tamamlanacak. Valimiz ve belediye başkanlarıyla yurdu inceledik ve çok mutlu olduk. İnşallah yurdumuz öğrencilerimize en güzel şekilde hizmet edecek. Amacımız bu ülkeyi yarınlara çok daha güçlü taşımak. Umudumuz, ümidimiz olan gençlerimize bu kutsal emaneti en güzel şekliyle teslim etmek. Yurdumuzun öğrencilere, gençlere, üniversiteye hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'PANDEMİ SÜRECİNDE 75 BİN VATANDAŞI YURTLARIMIZDA AĞIRLADIK'

Pandemi sürecinde yurt dışından getirilen vatandaşların bu yurtlarda konakladığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Pandemi sürecinde dünyanın dört bir yanından gelen 75 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık. Dünyanın dört bir yanında okuyan öğrencilerimiz karantina sürecinde yurtlarımızda kaldılar. Şaşkınlıklarını her ortamda ifade ettiler. Çok güzel geri dönüşler aldık. O dünyanın en gelişmiş olduğunu bildiğimiz, öyle olduğu ifade edilen ülkelerin üniversitelerinde yurtlarda kalan arkadaşlarımız ülkemizin yurtlarıyla o ülkelerinin yurtları arasında mukayese bile kabul edilemez. 'O kadar konforlu, o kadar güzel yurtlara sahibiz gurur duyduk' diyorlar" dedi.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu sahasında gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerin kendisine yönelttiği talep ve sorunları danışmanlarına not aldırarak bizzat ilgileneceğini ve takip edeceğini belirtti. Kasapoğlu daha sonra karayoluyla Tekirdağ'ın Malkara ilçesine hareket etti.

MALKARA'YA 'GENÇLİK KAMPI' MÜJDESİ

İlçede bir süredir faaliyeti durdurulan Kredi Kurtlar Kurumu'nun yerine gençlik kampı yapılması için talimat veren Kasapoğlu, yapılacak tesiste Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin tarım ve hayvancılık konusunda eğitim alacağını kaydetti. Bakan Kasapoğlu, "Şu anda bulunduğumuz Malkara KYK yurdunu öğrencilerimizin istifadesine sunmuştuk. Şu an itibariyle önümüzdeki süreçte ülkemizin dört bir yanından gelecek olan gençlerimizin tarım ve hayvancılık temalı bu bölgenin en güçlü yönlerinden biri olan peyniri, sütü ve süt ürünleri noktasında, yeteneklerini potansiyellerini ortaya çıkarmak, onlarla ilgili bir eğitim sürecinde burada yönetme adına gençlik kampımızı burada en kısa sürede ülkemize kazandıracağız. Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz gerek tarımla gerek hayvancılıkla eğitimlerini bir yandan alırken, bir yandan da sosyalleşme şekliyle en güzel şekilde yaşarken, bir yandan da Tekirdağ'ımızı ve ilçelerini tanıyacaklar. Tekirdağ'ımızın güzel insanlarıyla tanışacaklar. Şehirle entegre bir takım çalışmalar gerçekleşecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA