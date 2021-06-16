Bakan Kasapoğlu, Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen 17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bayrak yarışında şampiyon olan Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen 17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bayrak yarışında şampiyon olan Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'nı kutladı.

Yayımladığı mesajda Lignano Sabbiadoro kentindeki şampiyonada 4x50 metre su üstü bayrak yarışında altın madalya kazanan Paletli Yüzme Genç Milli Takımını tebrik eden Bakan Kasapoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Kaan Kahraman, Beril Ülker, Zeynep Elbir ve Emir Yiğit'ten oluşan Genç Milli Takımımız başarısıyla bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın elde ettiği başarıda emeği geçenleri tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur