Bakan Kasapoğlu, özel sporcular ile bir araya geldi

02.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:56

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenecek 2. Down Sendromlular Spor Oyunları (Trisome Oyunları) öncesi özel sporcularla bir araya geldi.



Ankara'da özel bir otelde düzenlenen programda 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde, Antalya'da düzenlenecek 2. Down Sendromlular Spor Oyunları öncesinde sporcular ile bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasına Bahar Kalkanı Operasyonu'nda görev alan Mehmetçiğe dualar ile her daim destek olacaklarını ifade ederek, "Bahar Kalkanı Operasyonu hepimizin bildiği gibi kahraman askerimizin canı ile inancı ile ortaya koyduğu operasyondaki Kahraman Mehmetçiğimize selamlarımızı, dualarımızı gösteriyoruz. Sadece bu ülkenin değil insanlığın selameti için canı pahasına çarpışan kahraman Mehmetçiğimize desteğimiz ve duamız her daim olacaktır. Bugüne kadar bu kutsal topraklarda bulunan, şanlı bayrak uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şifa diliyorum. Onların bu kutsal emanetine sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.



"Sizlerin inancı ve gücü askerlerimiz için ayrı bir motivasyon kaynağı olacaktır"



Özel sporcularla bir arada olamaktan ayrı bir heyecan ayrı bir mutluluk duyduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Sizlerin gözündeki ışığı, sizlerdeki enerjiyi hissetmek bizlere her zaman güç veriyor. Sizlerle birlikte askerlerimize daha önce Barış Pınarı Harekatında olduğu gibi selam göndereceğiz. Onlara moral vereceğiz. Son günlerde olduğu gibi, Mehmetçiğimize bir ver beraber olarak selam yollayan spor camiamız gibi bizde İdlib'deki kahramanlarımıza bizde selamlarımızı, dualarımızı göndereceğiz. Sizlerin inancı ve gücü askerlerimiz için ayrı bir moral motivasyon kaynağı olacaktır. Bizler sizlerle birlikte olmaktan heyecan duyuyoruz. İnanıyorum ki sizlerde bazen tek başınıza yarışıyorsunuz ama bu milletin duaları sizlerle beraber" diye konuştu.



"36 ülkeyi ağırlayacağız"



Antalya'da gerçekleşecek oyunlara değinen Kasapoğlu, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:



"Geçtiğimiz yıllarda İtalya'da gerçekleşmişti. 22 ülke katılmıştı. Bu sene rekor bir katılım var. Türkiye'de Antalya'da düzenleniyor. Türkiye'nin her zaman her anlamada spor denilince, spor noktasındaki ev sahipliği denilince hem ülkemizin insanına yakışan sıcaklıkta, hem ülkemizin geldiği nokta itibariyle organizasyonlara en güzel şekildeki ev sahipliği noktasında kalitesi ayrı bir durum. Geçen sefer 22 ülkeydi bu sefer 36 ülkeyi ağırlayacağız. Tüm sporcularımızın burada çok başarılı bir performans ortaya koyacağına inanıyorum. Çünkü sizler bu işe gönlünüzü emeğiniz veriyor, canla başla çalışıyorsunuz. Bizler her zaman sizlere destek vermek amacıyla sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yanınızdayız. Bizler sizlerin azmiyle gayretiyle gurur duyuyoruz. Bu yıl 36 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek oyunlara 120 sporcumuz ile 8 branşta katılacağız. Bu manada bu organizasyonun da en güzel şekliyle gerçekleşeceğine inanıyorum. İnşallah Antalya'daki oyunlarda bir araya gelmek nasip olur. En kalbi duygularımla başarılar diliyorum."



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonrasında sporcular ile asker selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA