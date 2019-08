Bakan Kasapoğlu, Özdemir Görme Engelli Futbol Milli Takımı ile buluştu

07.08.2019 19:58

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleri, Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası'na hazırlanan milli takım ile moral yemeğinde bir araya geldi.

Ankara'da bir lokantada düzenlenen yemekli toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Engelli Federasyonları Sorumlusu İsmail Erdem, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu (TBESF) Başkanı Hasan Sayyıdan, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Görme Engelliler Milli Futbol Takımı teknik ekibi ve sporcular katıldı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada sporu tabana yaymak adına kapsamlı çalışmalar yaptıklarını belirterek, "TFF başta olmak üzere diğer federasyonların sporu tabana yayma çalışmaları ve bu yoldaki kararlı tutumları bizi memnun ediyor. Biz toplumun tüm katmanlarının sporla uğraşmasını istiyoruz. Herkesin spora erişimini önemsiyoruz." dedi.

Sesi Görenler Milli Takımı'nın başarılarından ötürü memnun olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Görme Engelli Milli Futbol Takımı her müsabakada göğsümüzü kabartıyor. Federasyonu, yönetimi, oyuncular ve teknik heyeti canı gönülden tebrik ediyorum. Başarı önemli ancak çalışmalar, gayret de bir o kadar önemli. Bakanlık olarak bu tür tüm faaliyetlerin emrindeyiz." diye konuştu.

Sporun engel tanımadığını vurgulayan Kasapoğlu, "Spor, bahanenin arkasında kalmayacak kadar önemli. Bugüne kadar olduğu kadar bundan sonra da sporcuları her alanda önemsiyoruz. Voleybol, yüzme, atletizm ile çok güzel başarılar kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF'nin yeni yönetimi ile yeni başarılara imza atacağını dile getiren Kasapoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni bir vizyonla yeni bir heyecanla yola çıkan TFF'ye nice başarılar diliyorum. Sesi Görenler Milli Takımı'na da İtalya'da başarılar diliyorum. İnşallah sonrasında Tokyo'da da olmayı temenni ediyorum. Bu ruh ve heyecanla yarınların Türkiyesine bir ve beraber olarak yürüyelim. A Milli Futbol Takımı, Fransa'yı Konya'da yendi. Bu bir ilkti. Son baharda önemli maçlar var. Oralarda da başarılar diliyoruz."

Özdemir: "Kupaların devamını bekliyoruz"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, engelli futboluna çok önem verdiklerini söyledi.

"Kupaların devamını bekliyoruz ancak asıl hedefimiz olimpiyatlar." diyen Özdemir, "Başarınız A Milli Futbol Takımı kadar bizi gururlandırıyor. Her zaman yanınızdayız. Başarılarınız daim olsun. Allah yardımcınız olsun." dedi.

TFF desteğiyle engelli futbolunun önünün açıldığını belirten TBESF Başkanı Hasan Saydan da şu açıklamayı yaptı:

"TFF desteğiyle 2013'te tarih yazıldı. Lig deplasmanlı hale dönüştürüldü ve bunun sonunda 2013'te Avrupa üçüncüsü ve 2015'te Avrupa şampiyonu olup 2016 Rio Olimpiyatları'na katıldı. Hedefimiz şimdi Tokyo. Emek sarfedip çalışıyoruz. Başaracağımıza inanıyorum. Kotayı alıp Tokyo'da en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Biz başarıyı alışkanlık haline getirdik. Alışkanlıklarımızı devam ettireceğiz."

Yemeğin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, Görme Engelliler Milli Futbol Takımı'nın oyuncularına A Milli Futbol Takımı forması hediye etti.

