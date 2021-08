Bakan Kasapoğlu: "Organizasyonlardaki başarımızı her geçen gün farklı bir seviyeye çıkarıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor turizminde ve organizasyonlardaki başarımızı her geçen yeni organizasyonda farklı bir seviyeye çıkarıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor turizminde ve organizasyonlardaki başarımızı her geçen yeni organizasyonda farklı bir seviyeye çıkarıyoruz" dedi. Bakan Kasapoğlu, 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesinde ise 1 buçuk milyon kişiye yüzme öğretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl 33. kez düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katıldı. Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "İstanbul'umuzun böyle bir yarışa ev sahipliği yapması önemli ve 33. kez düzenleniyor. Pandemi süreci ve sonrasında hem kıtaların birleşmesi hem dünyanın farklı ülkelerinden gelen insanların sporun birleştirici yanının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Özellikle İstanbul olarak ve Türkiye'nin dört bir yanında her türlü organizasyonu en güzel şekilde gerçekleştirmek Türkiye'nin en önemli ayrıcalıklarından bir tanesi. Spor turizminde ve organizasyonlardaki başarımızı her geçen yeni organizasyonda farklı bir seviyeye çıkarıyoruz. Ülkemizin pek çok branşa yayılan sportif başarısı ve bununla birlikte sporun tabana yayılması noktasındaki çalışmalarımız hamdolsun meyvelerini veriyor. Olimpiyatta da bunu en güzel şekilde gördük. Bunun heyecanını duyduk. Türkiye'nin son 20 yılında her alanda olan iddiası Cumhurbaşkanımın liderliğinde engin vizyonla geldiğimiz aşama bizleri yarınlarda çok daha büyük başarılara büyük müjdelere götüreceğini gösteriyor. Yüzme, bakanlık olarak son 3 yıldır çok önem verdiğimiz bu anlamda projelerimizle çok ciddi desteklediğimiz bir branş. Bunun meyvelerini de görüyoruz. Olimpiyatta yüzmede madalyamız olmadı ama ilk kez A kota ile çok genç sporcularla olimpiyata katıldık. İnşallah bunu önümüzdeki süreçte büyük başarılarla taçlandıracağız" şeklinde konuştu.

"Bu yıl 1 buçuk milyon kişiye yüzme öğreteceğiz"

2019 yılından beri devam eden 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesinde hedefledikleri sayıyı geçtiklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak 2019 yılından beri devam eden 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projemizde her geçen gün hedefleri büyütüyoruz. Portatif havuzlarımız 241'e ulaştı. Büyük bir seferberlik başlattık. 200'e yakın havuzla birlikte Türkiye genelinde yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretiyoruz. Bu iddiamız genç, yaşlı, kadın, erkek herkes için geçerli. Herkesi havuzlarımıza bekliyoruz. Pandemiye rağmen geçen yıl 1 milyon koyduğumuz hedefi hamdolsun ki başarılı şekilde geçtik. Bu yıl normalleşme adımları haziran ayında başladı. Bu yıl sonunda da 1 buçuk milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Bunu da aşacağız buna inanıyoruz. Sadece ağustos ayında, henüz ay bitmedi, 200 bin kişiye yüzme öğrettik ve bu da devam edecek. Su sporlarında ve pek çok branşta hedefleri hem gerçekleştiriyoruz hem de hedefleri büyütme noktasında her geçen gün çabalarımız planlamalarımız sporun dinamizmine uygun olarak değişiyor, gelişiyor" açıklamasını yaptı.

"Ülkemizde sporun güçlenmesi için verilen çabalar meyvesini verecek"

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı kazanan sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, cümlelerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bugün özellikle pandemi süreci olmasına rağmen 55'e yakın ülkeden sporcu var. 2 bin 500'e yakın katılım var. İnanıyorum ki her alanda ülkemizin sporun güçlenmesi noktasında çabaları meyvelerini verecek. Halkımızın mutlu olması halkımızın sporcularımızla sevinmesi onların heyecanına ortak olması sporcularımız acısından da apayrı bir mutluluk kaynağı. Bunu sporcularımızda görüyoruz. Ben bugün bu güzel tabloda emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yarışı önde tamamlayan sporcularımız tebrik ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı