Bakan Kasapoğlu Ordu'da
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Bakan Kasapoğlu Ordu'da

12.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:28
Bakan Kasapoğlu Ordu'da

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Ordu Valisi Tuncay Sonel'i ziyaret etti. Beraberinde, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşçı ile Metin Gündoğdu ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra valilik toplantı salonunda düzenlenen il değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Bakan Kasapoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve diğer ilgililer ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnaf ziyaretinde kitap hediyesinde bulunan Bakan Kasapoğlu, 'hayırlı işler' temennisinde de bulundu. - ORDU

Bakan Kasapoğlu Ordu'da
Bakan Kasapoğlu Ordu'da
Bakan Kasapoğlu Ordu'da
Bakan Kasapoğlu Ordu'da
Bakan Kasapoğlu Ordu'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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