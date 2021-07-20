Bakan Kasapoğlu, olimpiyatlarda mücadele edecek milli sporcuların Kurban Bayramı mesajını paylaştı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan milli sporcuların Kurban Bayramı mesajlarının yer aldığı videoyu "İyi bayramlar canım Türkiye'm" başlığıyla paylaştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan milli sporcuların Kurban Bayramı mesajlarının yer aldığı videoyu "İyi bayramlar canım Türkiye'm" başlığıyla paylaştı.
Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı 20 sporcu, Kurban Bayramı'nı kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak