Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli yüzücü Merve Tuncel'i kutladı
Haberler » Güncel » Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli yüzücü Merve Tuncel'i kutladı - Haber

Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli yüzücü Merve Tuncel'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat yüzme müsabakalarında 1500 metre serbest stilde A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli yüzücü Merve Tuncel'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

08.02.2020 22:58 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:58
Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli yüzücü Merve Tuncel'i kutladı

Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat yüzme müsabakalarında 1500 metre serbest stilde A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli yüzücü Merve Tuncel'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat yüzme müsabakalarında 1500 metre serbest stilde 16.29.04'lük derecesiyle A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Merve Tuncel'i kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Merve Tuncel'e 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler