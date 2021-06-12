Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli haltercileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Olimpik Sıralama Listesine göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli halterciler Nuray Levent ve Ferdi Hardal için tebrik mesajı yayımladı.