Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaret etti
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Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ni ziyaret ederek Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli sporcular ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ni ziyaret ederek Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli sporcular ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesinde Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezine ziyarette bulunarak, Halter, Havalı tabanca, Atıcılık ve Paralimpik havalı tabanca atıcılık branşlarında ülkemizi temsil edecek olan milli sporcularla bir araya geldi.

BAKAN KASAPOĞLU ANTRENMANLARI İZLEDİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDIBakan Kasapoğlu, Halter, Havalı tabanca, Atıcılık ve Paralimpik havalı tabanca atıcılık branşlarında yer alan milli sporcuların antrenmanlarını izledi. Bakan Kasapoğlu, sporcu ve antrenörlerden hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.Sporcularla özel olarak ilgilenen Bakan Kasapoğlu, kendilerine Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda çok güvendiğini belirterek, başarılar diledi. Milli sporcular da Bakan Kasapoğlu'na verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Milli sporcularla fotoğraf çektiren Bakan Kasapoğlu, sporculara olimpiyat özelinde hazırlattığı hediyeleri verdi.

- Ankara
Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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