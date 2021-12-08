Bakan Kasapoğlu: Olayın gerçekleştiği mahallin yurt olmadığı bilgisine ulaştım

ANTALYA (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da özel bir öğrenci yurdunun yemekhanesinde üniversite öğrencisinin öldürüldüğü haberine ilişkin, "Konuyu Antalya Valimizle görüştüm. Olayın gerçekleştiği mahallin yurt olmadığı bilgisine ulaştım. Konu emniyetin takibinde. Bizler de takip edeceğiz. Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Kasapoğlu, sözlerine başlarken Antalya'da özel bir öğrenci yurdunda bir çalışanın, yemekhanede üniversite öğrencisini öldürdüğü haberler ine ilişkin açıklama yaptı. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Konuyu Antalya Valimizle görüştüm. Olayın gerçekleştiği mahallin yurt olmadığı bilgisine ulaştım. Konu emniyetin takibinde. Bizler de takip edeceğiz. Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber : Nursima ÖZONUR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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