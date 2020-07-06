Bakan Kasapoğlu, öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu
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Bakan Kasapoğlu, öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Malatya ziyaretinde kentte yapımı devam eden öğrenci yurtları, spor ve gençlik merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu
06.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:32

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Malatya ziyaretinde kentte yapımı devam eden öğrenci yurtları, spor ve gençlik merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, inceleme gezisi kapsamında İnönü Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden İlhan Akıncı Öğrenci Yurdu inşaatını gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Malatya'da bereketli ve hayırlı bir gün geçirdiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "İnönü Üniversitesindeki yurdumuzun da çok önemli fırsatlar sağlayacağına, gençlerimiz için çok hayırlar getireceğine inanıyorum" dedi. Yapımı süren öğrenci yurduna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle düşünce ve yayın dünyasının öncülerinden olan İlhan Akıncı'nın adının verildiğini dile getiren Kasapoğlu, "Bu manada kendisinin hem Malatyamıza hem gençlerimize, eğitim hayatımıza, yayın hayatına katmış olduğu değer hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu vesileyle kendisini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Yurdumuzda inşallah yarınlarımız için bugünümüz için gençlerimizin çok hayırlı, başarılı çalışmalar yapmasını temenni ediyorum. Bu manada da emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemiz, milletimiz ve yarınlarımız için hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı da makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesine devri sağlanan eski Yimpaş binasında da incelemelerde bulundu.

Daha sonra Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı'nda gençlerle yemekte bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, gençlere düzenli olarak spor yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Sorgulayan bir gençlik ile yarınların çok daha aydınlık olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bakanlığınıza sahip çıktığınız sürece ürettiğiniz sürece hep birlikte daha çok başarılı olacağız. Gençlik merkezlerine, spor merkezlerimize hep birlikte sahip çıkın. Sizlerin yarının Türkiye'sinde söz sahibi olacağınızı biliyoruz" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra bakanlık yatırımları olan bazı projelerin inşaatlarını da yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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