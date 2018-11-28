Bakan Kasapoğlu Norveçli Bakanla Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Norveç Çocuk ve Eşitlik Bakanı ve Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) Başkan Yardımcısı Linda Hofstad Helleland ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Norveç Çocuk ve Eşitlik Bakanı Helleand ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada mevkidaşını Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Aynı zamanda WADA Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren Bakan Helleland ve beraberindeki heyetle görüşen Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dopingle mücadele konusunda topyekun mücadele ettiğini belirtti. Dopingle mücadelenin bireysel değil takım çalışması olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Hükümetimiz ve Meclisimiz dopingle mücadele bağlamında güçlü bir destekle kararlılığını göstermektedir. Bakanlık olarak da bu bağlamda akademisyenler ve uzmanlar desteği ile bir komite kurguluyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin spor alanında Norveç ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, Helleland'a Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlerle ilgili yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında da bilgiler verdi.

"Türkiye'nin dopingle mücadelede önemli bir rolü var"

Bakan Helleland ise Türkiye'nin WADA'ya verdiği desteğin çok büyük olduğunu belirterek, Kasapoğlu'na teşekkür etti. Türkiye'nin özellikle son 5 yılda dopingle mücadelede büyük atılımlar yaptığını söyleyen Helleland, "Türkiye dopingle mücadelede ön cephelerde bulunarak çok önemli gelişmeler kaydetti. Bunun büyük bir takdirle karşılandığını söylemek istiyorum" dedi.

Kabulde Helleland, ülkesindeki gençlik politikaları hakkında Bakan Kasapoğlu'na bilgiler verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleşen kabulde Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüştü Güner de hazır bulundu. - ANKARA