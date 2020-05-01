Bakan Kasapoğlu, Nihat Özdemir ve alt liglerdeki kulüp temsilcileriyle yarın video konferans...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig'in yanı sıra TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileriyle video konferans aracılığıyla yarın bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig'in yanı sıra TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileriyle video konferans aracılığıyla yarın bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, saat 15.00'te, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirecek.

Kaynak: AA