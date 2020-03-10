Bakan Kasapoğlu'ndan yüksek irtifa merkezi için destek istendi
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Mehmet Kasapoğlu, Kayseri, Erciyes, Güncel

Bakan Kasapoğlu'ndan yüksek irtifa merkezi için destek istendi

Çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Erciyes'te yapımına başlanan yüksek irtifa kamp merkezi için destek istendi.

10.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:30
Bakan Kasapoğlu'ndan yüksek irtifa merkezi için destek istendi

Çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Erciyes'te yapımına başlanan yüksek irtifa kamp merkezi için destek istendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes'i gezen Bakan Kasapoğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'deki spor yatırımları ve Erciyes ile ilgili bilgi verdi.

Büyükkılıç, Erciyes'te yapımına başladıkları yüksek irtifa kamp merkezine değinerek bu merkezin yapılmasıyla dünyanın her yerinden farklı spor dallarındaki takımların Erciyes'e kamp için getirebileceğini belirtti.

Merkezde iki futbol sahasının yapımını tamamladıklarını anlatan Büyükkılıç, yatırımların bu yıl da devam edeceğini, kamp merkezine yapılacak spor salonu ve yüzme havuzu gibi sosyal tesisler için Bakanlıktan destek istedi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise Erciyes'in 2006 yılından itibaren etap etap yatırımlar yapılarak dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Erciyes'te farklı zorluk derecelerinde 34 pistin bulunduğunu ifade eden Cıngı, şu bilgileri verdi:

"2 bin 200 metrede kayak yapmaya başlanıyor. 3 bin 400 metrede dahi istasyonumuz var. Bu yükseklik kayak için Türkiye'nin en yüksek noktası ve dünya çapında da en yüksek irtifalardan biri. Tek biletle dağın her yerinde kayak yapılabiliyor. Sivas Yıldızdağı Kayak Merkezi'ni ilk başladığında biz işlettik ve danışmanlık hizmeti verdik. Şimdi Azerbaycan'da bir kayak merkezini işletiyoruz. Kalite ve mükemmellik kriterlerinde çok iyi noktadayız. Her yıl kayakçı sayısında yüzde 50 artış kaydediyoruz. Geçen yıl 2,4 milyon ziyaretçi ve 180 bin kayakçı Erciyes'e geldi."

Kaynak: AA

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