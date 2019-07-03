- Bakan Kasapoğlu'ndan Yozgatlı gençlere ikinci müjde

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek halı saha görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocukların saha hayalini gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, Yozgatlı gençlere bir de basketbol sahası müjdesi verdi.

Yozgat'ta bir grup çocuğun evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü vermeye çalıştıkları mahalledeki boş arsada futbol oynaması üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu harekete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı ile Yozgat'ta inşaatına başlanılan sahanın inşaatı için Yozgat Belediyesi ile protokol imzalandı. Süreci yakından takip ettiğini belirten Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanı yardımcımız sayın Fuat Oktay Bey'in ve Yozgat milletvekillerinin bu konudaki destekleri, katkıları bizim için çok anlamlı. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

Basketbol seferberliği Yozgat'ta başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'de 'basketbol seferberliği' başlattıklarını da belirten Bakan Kasapoğlu, Yozgatlı gençlere bir de basketbol sahası sözü verdi. Türkiye genelinde 10 bin pota inşa edeceklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Sporu sadece futboldan ibaret saymıyoruz. Tüm branşlarıyla ülkemizin her yerinde sporu yaygınlaştıracağız. Basketbolu da inşallah Yozgat'la birlikte başlatıyoruz. Basketbolu gençlerimizin, çocuklarımızın bulunduğu her yere taşıma seferberliği bu. Bu vesileyle, basketbolumuza yeni yıldızlar, yeni 'dev adamlar' kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta inşaatı devam eden sahada gençlerle birlikte futbol oynayacağını da söyleyen Kasapoğlu, "Biter bitmez ben de Ankara'dan gelecek takımı oluşturuyorum. Biz iddialıyız. Gençlerimiz de iyi hazırlansınlar maça" dedi.

Kaynak: İHA