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Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Vural'a 'Geçmiş Olsun' Telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip korona virüs testi pozitif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ı telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Vural'a 'Geçmiş Olsun' Telefonu
20.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:59

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip korona virüs testi pozitif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ı telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarında korona virüs tespit edilmesinin ardından Yılmaz Vural ile telefonda görüştü.

Yılmaz Vural'dan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, kendisine ve testi pozitif çıkan futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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