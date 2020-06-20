Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Vural'a geçmiş olsun telefonu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ı telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ı telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından Vural ile telefonda görüştü.

Yılmaz Vural'dan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, kendisine ve testi pozitif çıkan futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: DHA