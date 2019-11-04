Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Gökdel için taziye mesajı

04.11.2019 16:58

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Yılmaz Gökdel'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu mesajında, "Türk sporunun efsane isimlerinden Yılmaz Gökdel'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk futboluna futbolcu ve teknik direktör olarak önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Yılmaz Gökdel'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA