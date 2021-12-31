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Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yılda 2022 kişiye kitap kart hediyesi

Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yılda 2022 kişiye kitap kart hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni yıl dolayısıyla 2022 kişiye kitap kart hediye etmek istediklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni yıl dolayısıyla 2022 kişiye kitap kart hediye etmek istediklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni yıl dolayısıyla hatıra olarak 2022 kişiye kitap kart hediye etmek istediklerini bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç arkadaşlarım bizden kitap hediyesi istedi. Gerekeni yaptık" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, paylaşımında, Instagram ve Twitter takipçilerinden "# YeniYılYeniKitap" etiketiyle yorum yapan toplamda 2022 kişiye kitap kart hediye edeceklerini belirtti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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