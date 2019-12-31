Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yıl mesajı

31.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:31

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Pek çok sevincimize ve heyecanımıza sahne olmuş 2019 yılını geride bırakıyor, milletçe taze ve yeni umutlarla 2020 yılına kapı aralıyoruz.



Ülkemizin geleceğine yönelik çok önemli atılımların hayata geçirildiği, geleceğimiz adına büyük önem taşıyan eserlerin hizmete açıldığı, sanatta, sporda, bilimde, ekonomide, ticarette pek çok başarıların ortaya konduğu bir yılı geride bıraktık.



Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da 2019 yılı boyunca gençlerimizi geleceğe hazırlamak üzere çok yönlü projelere imza attık. Ülkemizin en kıymetli varlığı hiç şüphesiz gençliğimizdir. Dünyaya adalet penceresinden bakan, üretken, kardeşlik bağları kuvvetli, zeki, adil, cesaret sahibi, her insanın ve canlının hukukunu gözeten idealist bir gençliğimiz var.



Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Yurtlarımız, Gençlik Merkezlerimiz, Gençlik Kamplarımız ve spor tesislerimizle gençlerimizin yeni yılda da hayatlarını kolaylaştırmaya, her alanda onları sonuna kadar desteklemeye, hayallerinin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Gençlerimizin güvenli yarınları için hiçbir fedakarlıktan geri durmayacağız.



2019 yılında Türk sporunu geliştirmek için elimizi taşın altına koymayı; nice etkin faaliyetler, yatırımlar ve projelerle hizmet kalitemizi artırmayı sürdürdük.



Şüphesiz, bakanlığımızın en önde gelen çalışmaları; yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar ve üniversitelerle gerçekleştirdiği işbirlikleri, protokoller, ortak çalışmalar ve projeler oldu. Ülkemizde uzun bir süredir tartışılan, hem ailelerimizde hem de gençlerimizde bir problem halini almış 'Spor mu yoksa eğitim mi?' ikilemini ortadan kaldırdık. Uluslararası platformlarda ülkemizi temsil ederek bizleri gururlandıran sporcularımız için vakıf üniversitelerinde yüzde 100 başarı bursu sağlamak üzere üniversitelerimizle çok değerli bir mutabakata imza attık.



Yine, yerel yönetimlerimizle güçlü işbirlikleri çerçevesinde pek çok ilimizde spor tesisleri yatırım protokolleri gerçekleştirdik. Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz '10 bin Pota' projemizle çok amaçlı spor alanları inşa etmeye başladık. Sporu tabana yayma noktasında tesislerimizi 7 gün 24 saat hizmete açtık ve kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz demeden bütün vatandaşlarımızın bu tesisleri etkin bir şekilde kullanabilmeleri için bütün imkanlarımızı seferber ettik. 2020 yılı içerisinde en az 1 Milyon kişiye yüzme öğretme hedefiyle 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemizi başlattık. İl ve ilçelerde yeni havuzlar inşa ederek, mevcut havuzları modernize ederek, mobil havuzları hizmete alarak 1 milyon vatandaşımıza yüzme öğretme hedefine ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.



Öte yandan uluslararası sportif başarıların, sporcu havuzunun büyüklüğü ve nitelikli bir sporcu altyapı sisteminin işletilmesi neticesinde gerçekleştirilebileceğinin bilinciyle; bütün branşlarda yeni sporcular keşfetmek noktasında sportif yetenek taraması projelerimizi etkili bir şekilde sürdürdük.



2019 yılı aynı zamanda millet olarak bizleri gururlandıran pek çok sportif başarıların yaşandığı 'ilkler' yılıydı. 2020 yılı ise son derece iddialı bir şekilde katılacağımız Avrupa Futbol Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları sebebiyle inşallah bir 'madalyalar' yılı olacak.



2020 yılının, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda gerçekleştirilen sporda tesisleşme devriminin meyvelerini toplayarak milletçe daha çok gururlanacağımız ve spor anlamında geleceğe emin ve sağlam adımlarla istikrarlı şekilde yürüyeceğimiz bir yıl olacağına inanıyorum. Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil edecek sporcularımıza muvaffakiyetler diliyorum. Kutlu yürüyüşümüz inşallah 2020 yılında da hız kesmeden devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle, 2020 yılının, sevgi ve esenlik içerisinde geçirdiğimiz, milletçe birlik ve beraberliğimizi en üst seviyede yaşadığımız mutlu bir yıl olmasını temenni ediyor, aziz milletimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA