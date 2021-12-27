Bakan Kasapoğlu'ndan yeni personel alımı müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı instagram üzerinden yaptığı canlı yayında 2022 yılında sözleşmeli yeni 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alacaklarını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılında 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alacakları müjdesi verdi.

Bakan Kasapoğlu, bakanlığı ile ilgili gelişmeleri gençlerle paylaştığı gibi, yeni personel alımları oldukça da bu haberler i paylaşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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