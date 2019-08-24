Bakan Kasapoğlu'ndan Yasmani Copello'ya tebrik

24.08.2019 22:36

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmas Lig'in Paris ayağında 400 metre engelli yarışında elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli atlet Yasmani Copello Escobar'ı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli sporcularımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım sürecinde önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Elmas Lig'de 400 metre engelli yarışındaki 48.47'lik derecesiyle Tokyo 2020 vizesi alan milli atletimiz Yasmani Copello Escobar, bizleri gururlandırdı. Bu değerli derecenin Dünya Atletizm Şampiyonası öncesinde milli sporcumuza moral olmasını diliyor, kendisine 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Kaynak: AA