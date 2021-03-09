Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank'a tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank'a tebrik

09.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:34
Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek kupayı kazanan VakıfBank Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek kupayı kazanan VakıfBank Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasında oynanan AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde rakibini 3-0 yenerek şampiyon olan VakıfBank Kulübünü kutluyorum. Yedinci kez kupa sevinci yaşayan VakıfBank Kulübünün başarısında emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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