Bakan Kasapoğlu'ndan Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'ye tebrik

07.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:36

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu kutladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde İzmit Belediyespor'u yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Adana Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde İzmit Belediyespor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden iki kulübümüze de başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA