Bakan Kasapoğlu'ndan TSK Milli Takımı sporcularına destek

16.10.2019 15:01

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince düzenlenen Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporculara başarılar diledi.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çin'in Wuhan şehrinde 18-27 Ekim Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) tarafından düzenlenecek organizasyona katılmak için bu ülkeye gidecek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Milli Takımı sporcularına destek verdi.



Milli sporcuların 4 yılda bir düzenlenen CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'na hummalı bir şekilde hazırlandıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Atıcılık, atletizm ve güreş branşlarında toplam 19 sporcuyla temsil edileceğimiz bu dev organizasyon öncesinde, milletimizin duaları, milli sporcu kardeşlerimizle olacak. Sporcularımızın şanlı Türk ordusunu oyunlarda en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.



Bakan Kasapoğlu, son dönemde sporun pek çok branşında uluslararası başarıların ardı ardına geldiğini hatırlatarak, "Sporda çok bereketli bir dönemi yaşıyoruz. Peş peşe gelen başarılar, şampiyonluklar hepimizi sevindiren, gururlandıran çok önemli faktörler oldu. Bu başarıların Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Takımı sporcularımıza da tekrarlanacağına yürekten inanıyor, tüm sporcularımıza Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



3 branşta 19 milli sporcu temsil edecek



Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni 18 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. 19-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda mücadele edecek Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Takımı'nda yer alan sporcular şöyle:



ATICILIK



Yavuz Keskin, Hasan Çoban, Emrah Ceylan, Mert Nalbant, Murat Kılıç, Mustafa Serhat Şahin, Nedim Tolga Tuncer



ATLETİZM



Mehmet Soytürk, Hamza Aydoğan, Mustafa İncesu, Yavuz Can



GÜREŞ



Enes Başar, Aslan Atem, Metehan Başar, Rıza Kayaalp, Selahattin Kılıçsallayan, Soner Demirtaş, Fatih Yaşarlı, Taha Akgül - ANKARA

Kaynak: İHA