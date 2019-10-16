Bakan Kasapoğlu'ndan TSK Milli Takımı'na destek

16.10.2019 15:00

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Milli Takımı sporcularına başarı diledi.

Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 18-27 Ekim tarihlerinde Çin'in Wuhan kentinde Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) tarafından düzenlenecek organizasyona katılmak için bu ülkeye gidecek TSK Milli Takımı sporcularına destek verdi.

Milli sporcuların 4 yılda bir düzenlenen Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'na hummalı bir şekilde hazırlandığını kaydeden Kasapoğlu, "Atıcılık, atletizm ve güreş branşlarında toplam 19 sporcuyla temsil edileceğimiz bu dev organizasyon öncesinde milletimizin duaları, milli sporcu kardeşlerimizle olacak. Sporcularımızın şanlı Türk ordusunu oyunlarda en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, son dönemde sporun pek çok branşında uluslararası başarıların art arda geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sporda çok bereketli bir dönem yaşıyoruz. Peş peşe gelen başarılar, şampiyonluklar, hepimizi sevindiren, gururlandıran çok önemli faktörler oldu. Bu başarıların TSK Milli Takımı sporcularımızca da tekrarlanacağına yürekten inanıyor, tüm sporcularımıza Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

3 branşta 19 sporcu mücadele edecek

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak TSK Milli Takımı sporcuları şöyle:

Atıcılık: Yavuz Keskin, Hasan Çoban, Emrah Ceylan, Mert Nalbant, Murat Kılıç, Mustafa Serhat Şahin ve Nedim Tolga Tuncer.

Atletizm: Mehmet Soytürk, Hamza Aydoğan, Mustafa İncesu ve Yavuz Can.

Güreş: Enes Başar, Aslan Atem, Metehan Başar, Rıza Kayaalp, Selahattin Kılıçsallayan, Soner Demirtaş, Fatih Yaşarlı ve Taha Akgül.

Kaynak: AA