Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor paylaşımlı 'Evde kal' mesajı - Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor paylaşımlı 'Evde kal' mesajı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonspor'un lig tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik rekorunu hatırlatarak 'Evde kal' mesajı verdi.

- Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor paylaşımlı 'Evde kal' mesajı

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonspor'un lig tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik rekorunu hatırlatarak 'Evde kal' mesajı verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, 'Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın' ifadelerini kullanarak paylaştığı videoda, "Trabzonspor, kendi evinde oynadığı 90 maçta hiç kaybetmeyerek lig tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik rekorunu kırdı. Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye" mesajı verilerek korona virüs salgınına karşı evde kalmanın önemi vurgulandı.

Kaynak: İHA