Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo Paralimpik Oyunları kotası alan Suzan Çevik'e tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo Paralimpik Oyunları kotası alan Suzan Çevik'e tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo Paralimpik Oyunları kotası alan Suzan Çevik'e tebrik
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atıcılık Dünya Kupası'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli sporcu Suzan Çevik'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atıcılık Dünya Kupası'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli sporcu Suzan Çevik'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Peru'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda, kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde Tokyo 2020 kotası alan milli sporcumuz Suzan Çevik, bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Sporcumuzu kutluyor, başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcularımıza da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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