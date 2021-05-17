Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu'ndan Meryem Erdoğan'a tebrik

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Milano Maratonu'nda 2: 29.08'lik derecesiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli atlet Meryem Erdoğan'ı tebrik etti.