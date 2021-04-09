Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli kürekçi Onat Kazaklı'ya tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli kürekçi Onat Kazaklı'ya tebrik

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Güncel
Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli kürekçi Onat Kazaklı'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri'nde erkekler tek çiftede (M 1x) olimpiyat kotası elde eden milli kürekçi Onat Kazaklı için tebrik mesajı yayımladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri'nde erkekler tek çiftede (M 1x) olimpiyat kotası elde eden milli kürekçi Onat Kazaklı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Varese kentinde düzenlenen Tokyo 2020 Kürek Avrupa Elemeleri'nde erkekler tek çiftede (M 1x) Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Onat Kazaklı'yı kutluyorum. Başarısıyla bizleri gururlandıran Onat Kazaklı'ya Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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