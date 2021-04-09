Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli kürekçi Onat Kazaklı'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri'nde erkekler tek çiftede (M 1x) olimpiyat kotası elde eden milli kürekçi Onat Kazaklı için tebrik mesajı yayımladı.