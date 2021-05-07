Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020 vizesi alan milli sporculara tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020 vizesi alan milli sporculara tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020 vizesi alan milli sporculara tebrik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na para atletizmde kota alan milli sporcular; Büşra Nur Tırıklı, Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na para atletizmde kota alan milli sporcular; Büşra Nur Tırıklı, Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle: "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım sürecinde milli sporcularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Para atletizmde görme engelli sporcumuz Büşra Nur Tırıklı ile özel sporcularımızdan Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz, dünya sıralamasında ilk 6'da yer alarak Tokyo 2020'ye katılma hakkı kazandı. Milli sporcularımızı gönülden kutluyor, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda kendilerine başarılar diliyorum."


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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