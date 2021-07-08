Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020 kotası alan paralimpik milli judoculara tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020 kotası alan paralimpik milli judoculara tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020 kotası alan paralimpik milli judoculara tebrik
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli judocular Ecem Taşın, Zeynep Çelik, Duygu Çete Artar ve Raziye Uluçam'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli judocular Ecem Taşın, Zeynep Çelik, Duygu Çete Artar ve Raziye Uluçam'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunun ilan ettiği dünya sıralamasına göre 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı judocular 48 kiloda Ecem Taşın, 57 kiloda Zeynep Çelik, 63 kiloda Duygu Çete Artar ve 70 kiloda Raziye Uluçam için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Paralimpik judoda dünya sıralamasına göre 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Ecem Taşın, Zeynep Çelik, Duygu Çete Artar ve Raziye Uluçam kardeşlerimi kutluyorum. Bizleri gururlandıran milli sporcularımızın Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımızın tam olduğunu belirtmek isterim. Milli sporcularımızı bu başarıları için tebrik ederken, başarılarında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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