Bakan Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik

08.09.2019 19:02

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, üçüncülük mücadelesinde Almanya'yı 76-65 yenerek bronz madalya kazanan milliler için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Almanya'yı 76-65 yenerek bronz madalya kazanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Gururumuz oldular, bizleri sevindirdiler, kazandıkları başarı ile tüm sporculara örnek oldular. Sporcularımızın başarısında emeği geçen herkesi kutluyor, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarda üst üste 3. kez mücadele edecek olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'mıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA