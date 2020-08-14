Bakan Kasapoğlu'ndan sporculara müjde Eyüp stadında incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Spor Merkezleri ile Engelli Spor Merkezleri tedbirler çerçevesinde 17 Ağustos tarihinden itibaren halkımızla buluşturacağız" dedi.

Eyüp stadında incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Spor Merkezleri ile Engelli Spor Merkezleri tedbirler çerçevesinde 17 Ağustos tarihinden itibaren halkımızla buluşturacağız" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçede yapılacak olan ikinci yarı olimpik yüzme havuzunun temeli Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile atıldı. Bakan Kasapoğlu törenin ardından Eyüp Stadına geldi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte statta incelemelerde bulunan Kasapoğlu ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Spor Merkezleri ile Engelli Spor Merkezlerinin 17 Ağustos tarihinde açılacağını söyledi.

"17 AĞUSTOS TARİHİNDEN İTİBAREN HALKIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ"

Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı İl spor Merkezleri ile Engelli Spor Merkezlerini tedbirler çerçevesinde 17 Ağustos tarihinden itibaren halkımızla buluşturacağız. Pandemi tedbirlerine azami derecede sporcularımız, gençlerimiz ve halkımız riayet edecekler. Bu süreci atlatır atlatmaz ise daha sık bir şekilde kullanacağız bu tesislerimizi. Tesislerimiz sadece profesyonel sporcularımız için değil, halkımızın tüm kesimlerine açıktır. Biz 7/24 saat hizmet prensibi ile bu tesislerimizi hizmete aldık. Bu salgın sürecini atlatıp vatandaşlarımıza daha fazla hizmet vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu statta spor yaptı biliyorsunuz. Eyüpsultan Belediyesi işbirliği ile burayı çok ciddi bir şekilde yeniledik. Başkanımızın ifadesi ile sabahları 2 bin kişinin spor yaptığı bir alan haline geldi burası. Bu stadımızı da yerinde inceledik vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye sözlerini tamamladı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Kaynak: İHA