Bakan Kasapoğlu'ndan Spor Toto Spor Kulübü'ne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon olan Spor Toto Spor Kulübü Hentbol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon olan Spor Toto Spor Kulübü Hentbol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erkekler Süper Ligi'nde, Nilüfer Belediye'yi 28-24 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Spor Toto Spor Kulübü Hentbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Nilüfer Belediye'yi 28-24 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Spor Toto Spor Kulübü Hentbol Takımı'nı kutlarım. Bu kıymetli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, seri boyunca centilmence bir oyun ortaya koyan her iki takımımızı da kutluyorum."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı