Bakan Kasapoğlu'ndan Spor Toto Spor Kulübü'ne tebrik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu'ndan Spor Toto Spor Kulübü'ne tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Spor Toto Spor Kulübü'ne tebrik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon olan Spor Toto Spor Kulübü Hentbol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon olan Spor Toto Spor Kulübü Hentbol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erkekler Süper Ligi'nde, Nilüfer Belediye'yi 28-24 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Spor Toto Spor Kulübü Hentbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Nilüfer Belediye'yi 28-24 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Spor Toto Spor Kulübü Hentbol Takımı'nı kutlarım. Bu kıymetli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, seri boyunca centilmence bir oyun ortaya koyan her iki takımımızı da kutluyorum."


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Pınar Altuğ Jennifer Lopez
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Töre Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Kasapoğlu'ndan Spor Toto Spor Kulübü'ne tebrik - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 18:34:11. #1.14#

title